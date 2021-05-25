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Чотирьох поліцейських і ще одного водія госпіталізували внаслідок ДТП біля Новойадара

Зіткнулися три машини, всі водії були тверезі.

Фото: facebook.com/policeLG

В Луганській області біля Новоайдара ввечері 24 травня сталося ДТП з п'ятьма постраждалими.

Як повідомляє місцева поліція, 26-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 на 39-му кілометрі дороги Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там машина зіткнулася зі службовим автомобілем поліції ВАЗ-21099, після чого в них врізався ще один службовий автомобіль поліції Škoda Fabia.

Внаслідок ДТП з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано водія ВАЗ-2106 та чотирьох поліцейських з "дев'ятки".

Всі водії були тверезими.

Фото: facebook.com/policeLG

Обставини ДТП будуть встановлювати в ході кримінального провадження за ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху). Про аварію повідомили в Державне бюро розслідувань, проводиться також службова перевірка.

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