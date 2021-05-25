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У центрі Києва знайшли схрон із боєприпасами та зброєю

Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем на Печерську.

У центрі Києва знайшли схрон із боєприпасами та зброєю
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці вилучили зі схованки: протитанковий гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг; майже 1 кг пластиду; 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них; 5 споряджених магазинів до автомата; 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому на Луганщині СБУ виявила два схрони з гранатами та вибухівкою, закладених диверсантами у 2014-му році.

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