Зеленський доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на завтра, 25 травня, скликає позачергове засідання Кабінету міністрів щодо припинення авіасполучення з Білоруссю.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

"Шмигаль завтра скликає позачергове засідання Уряду, де будуть обговорювати питання припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю", - написав він у фесбуці.

В Офісі президента також повідомили, що Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю

Сьогодні під головуванням Зеленського відбулася нарада, у якій взяли участь Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступники керівника Офісу Глави держави Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко.

"З огляду на ситуацію, що склалася, Президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам української реєстрації до та через територію Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Раніше Великобританія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь і анульовала дозвіл на польоти над територією країни авіакомпанії "Бєлавіа".

Латвійська авіакомпанія Air Baltic, угорська Wizz Air і нідерландська KLM також раніше повідомили, що відмовляються від польотів через білоруський повітряний простір. А влада Литви заборонила аеропортам приймати і відправляти рейси, маршрути яких проходять у повітряному просторі Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Сьогодні, 24 травня, Євросоюз викликав посла Білорусі для пояснень.