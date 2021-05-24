У Києві у вівторок без опадів, до +23

У вівторок, 25 травня, вночі в східних, а вдень у західних областях короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті територій без опадів.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр передає Інтерфакс-Україна.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На заході подекуди пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

У середу, 26 травня, в західних, північних і Вінницькій областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. На решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 10-15°, вдень 22-27°. На заході та півночі країни 19-24°.

У Києві в ніч на середу без опадів, удень невеликі короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень близько 20°.