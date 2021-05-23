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На понеділок Україні прогнозують дощі та грози, температура до +19

У вівторок на Заході подекуди град та шквали.

На понеділок Україні прогнозують дощі та грози, температура до +19

У всій Україні у понеділок, 24 травня очікуються дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Interfax.com.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі в західних, північних, більшості центральних областей, вдень на північному сході країни значні дощі; вдень на заході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних областях 4-8° тепла; вдень 14-19°, на півдні та сході країни місцями 21-26°.

У Києві вночі очікується значний, вдень помірний дощ. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

У вівторок, 25 травня, вночі у східних, вдень у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У середу, 26 травня, у західних, північних та Вінницькій областях очікується невеликий дощ, місцями з грозою; на решті територій без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 6-11°, у південній частині, а 26 травня по всій Україні 9-14°; вдень 20-25°.

У Києві 25 травня без опадів, 26 травня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 25 травня близько 10°, 26 травня 11-13°; вдень 21-23°.

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