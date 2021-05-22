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Лист Ейнштейна з формулою E=mc² продали на аукціоні за $1,2 млн

Сума виявилась втричі більшою, ніж прогнозували експерти.

Лист Ейнштейна з формулою E=mc² продали на аукціоні за $1,2 млн
Фото: rrauction.com

Лист вченого Альберта Ейнштейна, що містить відому формулу E=mc², продали на аукціоні у США за 1,2 млн доларів. Про це повідомляє BBC.

Сума, яку покупець виклав за лист, виявилась втричі більшою, ніж прогнозували експерти.

Всього у світі відомо тільки про чотири рукописних тексти Ейнштейна, в яких записано цю формулу.

Проданий лист - один із них. Він датований 26 жовтня 1946 року, а  адресатом був польсько-американський фізик, критик та опонент Ейнштейна Людвіг Зільберштейн. Лист є частиною особистого архіву Зільберштейна, який продали його нащадки.

Фото: rrauction.com

Покупець листа невідомий, його ідентифікували лише як анонімного колекціонера документів.

Ейнштейн вивів формулу E=mc² у 1905 році. Вона вважається однією з найвідоміших формул у фізиці.

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