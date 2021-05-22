Фото: mvs.gov.ua

Важкопораненого в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі гвардійця доставили з Дніпра до Києва гелікоптером МІ-8.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Військовослужбовець постраждав унаслідок ворожого обстрілу поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

“Пораненому надали першу допомогу військові медики, а потім евакуювали для подальшого лікування до Дніпра до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова”, – йдеться у повідомленні.

Воїна успішно прооперували та доставили силами авіації Нацгвардії в Київ для подальшого лікування у військовому госпіталі МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, Національна гвардія України отримала третій французький гелікоптер Airbus Н-225. До кінця поточного року авіація НГУ має поповнитися ще чотирма гелікоптерами французької компанії.