Зараз у заході бере участь приблизно 100 осіб.

Фото: Lb.ua

У Києві триває “Транс-Марш” на підтримку трансгендерних людей, який організували громадські організації "КиївПрайд" та "Когорта".

Про це інформує кореспондент Lb.ua.

Учасники акції зібралися на Михайлівській площі, далі рушили до Європейської площі, а звідти – на Поштову площу.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Зараз у заході бере участь приблизно 100 осіб. Стільки ж осіб представляє їхніх опонентів, зокрема з організації "Традиція і порядок".

За громадським порядком слідкують правоохоронці. На учасників маршу намагалися напасти, але поліція вирішила конфлікт.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Учасники “ Транс-Маршу” вимагають:

впровадити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей;

визначити гендерну ідентичність як захищену ознаку від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві;

передбачити заходи, що сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Зазначимо, марш приурочили до того, що 25 травня 2019 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила діагнози, пов’язані з трансгендерністю, із категорії психічних захворювань.