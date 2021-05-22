Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
ГоловнаСуспільствоЖиття

Біля будівлі Верховної Ради нацгвардійці знову нестимуть Почесну варту

Спецбатальйон змінюватиме караул щогодини у вихідні та святкові дні.

Фото: iportal.rada.gov.ua

У суботу, 22 травня, біля будівлі Верховної Ради України, на площі Конституції, було відновлено традицію несення служби Почесною вартою Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба ВРУ.

Церемонія супроводжувалась підняттям Державного прапору.

Фото: iportal.rada.gov.ua

“З 10:00 до 18:00 у вихідні та святкові дні зі щогодинною зміною караулу нести службу буде Спеціальний батальйон "Почесна варта" Національної гвардії України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: iportal.rada.gov.ua

Нагадаємо, вперше церемонія несення Почесної варти та підняття державного прапора відбулася 1 березня 2020 року. Але через карантинні обмеження була тимчасово припинена.

Традицію започатковано на знак вшанування пам’яті чотирьох нацгвардійців, які загинули внаслідок розриву гранати під час сутичок на Площі Конституції 31 серпня 2015 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також