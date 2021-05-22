Спецбатальйон змінюватиме караул щогодини у вихідні та святкові дні.

Фото: iportal.rada.gov.ua

У суботу, 22 травня, біля будівлі Верховної Ради України, на площі Конституції, було відновлено традицію несення служби Почесною вартою Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба ВРУ.

Церемонія супроводжувалась підняттям Державного прапору.

Фото: iportal.rada.gov.ua

“З 10:00 до 18:00 у вихідні та святкові дні зі щогодинною зміною караулу нести службу буде Спеціальний батальйон "Почесна варта" Національної гвардії України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: iportal.rada.gov.ua

Нагадаємо, вперше церемонія несення Почесної варти та підняття державного прапора відбулася 1 березня 2020 року. Але через карантинні обмеження була тимчасово припинена.

Традицію започатковано на знак вшанування пам’яті чотирьох нацгвардійців, які загинули внаслідок розриву гранати під час сутичок на Площі Конституції 31 серпня 2015 року.