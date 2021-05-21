У Печерському районі Києва юнак обстріляв військову частину Національної гвардії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомили у пресслужбі столичної поліції, під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили відеоролик, в якому невстановлена особа з вікна багатоповерхівки стріляє в бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця. Подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління столичної поліції.

Працівники відділу кримінальної поліції провели оперативно-розшукові заходи та встановили місцезнаходження причетної до правопорушення особи.

Як з’ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі, і один із молодиків здійснив постріл із пневматичної зброї з вікна у бік військової частини. В такий спосіб хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий мешканець.

У квартирі правоохоронці провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

"Наразі, усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

Раніше в Києві патрульні поліцейські затримали чоловіка, який вистрілив у водія автобуса.