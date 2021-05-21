Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати психологічну допомогу жителям Донбасу

У рамках Музею «Голоси Мирних» Фонд Ріната Ахметова відкрив новий проєкт «Психологічна допомога», продовжуючи багаторічну системну роботу в цьому напрямі.

Музей уже став безпечним довірчим простором для постраждалих від воєнних дій мешканців Донбасу, де вони можуть розповісти свою історію світові, при цьому звільняючись від тягаря мовчання. Одна з таких людей – Катерина Вороніна, якій довелося покинути рідний Донецьк.

"У мене була робота, яка мені дуже подобалася. Я займалася сімейною фотографією. Ми жили в центрі, правда, в однокімнатній квартирі. У нас була мрія, яка дуже надихала, – побудувати власний будинок", – згадує жінка.

Усе зруйнував збройний конфлікт. За словами Катерини, гнітюча обстановка з кожним днем ставала все нестерпнішою.

"В якийсь момент я зрозуміла, що вже два тижні не виходжу з дому. Тому що мені дуже страшно... Я зрозуміла, що доведеться їхати в той день, коли почали брати аеропорт. На той момент вже кілька днів були перестрілки в місті. Нас направили жити в Одесу. Перший час житло нам надавали від роботи чоловіка", – розповіла Катерина.

На новому місці жінка реалізувала себе в творчості. Зараз її роботи з глини знаходяться більш ніж у 150 містах світу, наприклад, у Нью-Йорку, Парижі, Стокгольмі.

Фонд Ріната Ахметова не тільки зберігає історії жителів Донбасу, а й надає їм психологічну підтримку. Фонд першим у країні піднімає проблему масового посттравматичного стресового розладу, виносить її у публічну площину, формулює і пропонує вирішення.

"Фонд Ріната Ахметова створює найбільший музей свідчень Мирних. Історії для Музею збираються групою психологів, які допомагають мирним жителям упоратися з травмою війни через розповідання пережитого ними. Оператори, що збирають історії для Музею, мають психологічну освіту. Якщо вони розуміють, що війна завдала їхньому співрозмовнику занадто глибокі душевні рани, то пропонують йому стати учасником проєкту «Психологічна допомога». Крім того, сьогодні на тлі епідемії коронавірусу для людей дуже важливі не тільки фізичне здоров'я, але й душевний комфорт. Особливо це стосується жителів зони збройного конфлікту на Донбасі. За опитуваннями, проведеними Глобальним кластером захисту ООН, 94% людей похилого віку, які тут проживають, повідомляють про різні психосоціальні проблеми через конфлікт, 100% – про свою тривогу через пандемію COVID-19 і кожен четвертий переселенець відчуває симптоми депресії. Саме тому Фонд надає психологічну підтримку мирним жителям Донбасу", – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту комунікацій Фонду.

Для того щоб отримати психологічну допомогу, необхідно звернутися на гарячу лінію Фонду за телефоном 0800509001.