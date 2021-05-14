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Окупанти на Донбасі 7 разів відкривали вогонь по українським позиціям

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти на Донбасі 7 разів відкривали вогонь по українським позиціям
Фото: mignews.com.ua

З початку доби, 13 травня, в зоні бойових дій на сході України було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке.

З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів окупанти двічі здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Зазначається, що українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань РФ загинув військовослужбовець ЗС України.

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