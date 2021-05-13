На Донбасі ворожий снайпер вбив українського військового

Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань РФ загинув військовослужбовець ЗС України.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - наголошують в пресцентрі ОТУ "Схід".

Нагадаємо, з початку цієї доби, 13 травня, в зоні бойових дій на сході України російські війська 7 разів порушили режим припинення вогню.