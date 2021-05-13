Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі ворожий снайпер вбив українського військового

Обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На Донбасі ворожий снайпер вбив українського військового
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань РФ загинув військовослужбовець ЗС України.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що наразі на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - наголошують в пресцентрі ОТУ "Схід".

Нагадаємо, з початку цієї доби, 13 травня, в зоні бойових дій на сході України російські війська 7 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також