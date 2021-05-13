Її разом із землевпорядником підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів.

В Кіровоградській області затримали на хабарі голову та землевпорядника однієї з громад, які нібито обіцяли незаконно передати земельну ділянку у власність бізнес-структурі.

Про це повідомило обласне управління СБУ.

Фото: facebook.com/kropssu

За даними слідства, посадовці вимагали у керівника комерційної фірми з будівництва автомобільних шляхів 5 тисяч доларів за надання права користування земельною ділянкою, розташованою на території громади.

Їх затримали після перерахування другого траншу в розмірі 30 тисяч гривень на рахунок однієї з підконтрольних голові ОТГ громадських організацій. Перед цим співробітники СБУ задокументували одержання посадовцями 1,4 тисячі доларів авансу.

Планується повідомлення підозр фігурантам за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Операція проводилася спільно зі слідчими ГУНП у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними ГО "Центральноукраїнський антикорупційний офіс", мова йде про Первозванівську громаду, яка об'єднує майже два десятки сіл у Кропивницькому районі.

Головою громади є Прасковія Мудрак.

Нагадаємо, що кілька днів тому на хабарі попався голова Димерської громади Володимир Підкурганний.