В Кіровоградській області затримали на хабарі голову та землевпорядника однієї з громад, які нібито обіцяли незаконно передати земельну ділянку у власність бізнес-структурі.
Про це повідомило обласне управління СБУ.
За даними слідства, посадовці вимагали у керівника комерційної фірми з будівництва автомобільних шляхів 5 тисяч доларів за надання права користування земельною ділянкою, розташованою на території громади.
Їх затримали після перерахування другого траншу в розмірі 30 тисяч гривень на рахунок однієї з підконтрольних голові ОТГ громадських організацій. Перед цим співробітники СБУ задокументували одержання посадовцями 1,4 тисячі доларів авансу.
Планується повідомлення підозр фігурантам за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Операція проводилася спільно зі слідчими ГУНП у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.
За даними ГО "Центральноукраїнський антикорупційний офіс", мова йде про Первозванівську громаду, яка об'єднує майже два десятки сіл у Кропивницькому районі.
Головою громади є Прасковія Мудрак.
Нагадаємо, що кілька днів тому на хабарі попався голова Димерської громади Володимир Підкурганний.