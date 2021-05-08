Главу ОТГ від "Слуги народу" затримали за підозрою у вимаганні 2,6 млн гривень

Національна поліція та СБУ затримали голову Димерської об'єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного за підозрою у вимаганні 2,6 млн гривень.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокуратури, Підкурганний разом із депутатом райради і посередником вимагали гроші за виділення земельної ділянки з цільовим призначенням "ведення особистого селянського господарства" і переведення її у землю під промисловість для ведення бізнесу.

Отримати гроші вони хотіли частинами - 280 тис. гривень, 800 тис. гривень та 1,6 млн гривень. Під час отримання другої частини коштів у розмірі 800 тис. гривень їх було затримано.

Оскільки затримані, на думку слідства, не збиралися змінювати цільове призначення землі, їм інкримінували не хабарництво, а шахрайство за ч.2 ст.15, ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Підкурганний балотувався від "Слуги народу", але членом партії не був.

Керівник київської облорганізації "Слуги народу" Андрій Мотовиловець заявив, що на час Підкурганний має піти у відставку. "Якщо провини немає, після розслідування він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть", - заявив він.

Мотовиловець сказав також, що за добір кандидатів від "Слуги народу" в Київській області на місцевих виборах 2020 року відповідав опальний нардеп Олександр Дубінський.

Димерська ОТГ складається з 34 населених пунктів на північ від Києва.

Нагадаємо, що Підкурганний раніше працював суддею Вишгородського районного суду Київської області, але його звільнили у 2018 році за скоєння дисциплінарного проступку.