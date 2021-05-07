Фото: СБУ

У Київській області правоохоронці затримали сімох членів організованого злочиного угрупування, яке займалося викраденнями, катуваннями та вимаганнями. Усім повідомили про підозри за відповідними статтями КК України, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За винагороду від "замовників" бандити насильницьким шляхом примушували громадян до виконання незаконних вимог або вигаданих зобов'язань. Також вони викрадали та незаконно позбавляли волі людей. У пресслужбі СБУ додали, що четверо з семи затриманих є членами одного з добровольчих батальонів.

"З кінця минулого року вони переслідували двох мешканців Бориспільського району, вимагаючи 35 тис доларів США за начебто підпал автомобілів Mazda CX7 та Subaru Outback. Члени злочинного угруповання погрожували застосуванням фізичного насильства до потерпілих та їх родичів у разі відмови надати вказану суму коштів. З метою підтвердження серйозності своїх намірів, на початку квітня 2021 року, вони викрали та незаконно позбавили волі одного з потерпілих. Тримаючи його у лісосмузі поблизу траси Київ-Харків, жорстоко катували, били молотком по голові, доки той не був змушений визнати нібито свою провину у підпалі і не погодився відшкодувати так звані збитки", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання під час передачі частини коштів.

Прокуратура стверджує, що кандидатів на участь в банді відбирали за такими принципами: особисті якості, фізичні дані, вміння діяти в групі, кримінальне минуле, навички поводження з вогнепальною зброєю.

"За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційну інформацію стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали «жертвами» злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у підозрюваних виявили боєприпаси, вогнепальну і холодну зброю та засоби спецзв'язку.

Нагадаємо, у лютому Національна поліція передала до суду кримінальну справу проти групи з семи осіб, яким закидають щонайменше чотири замовних вбивства та кілька замахів на вбивство. Банду вважають винною у вбивстві Аміни Окуєвої (жовтень 2017 року), директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року) і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року).