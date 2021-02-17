Ймовірні вбивці Окуєвої і директора Caparol пішли під суд

Кілерам закидають чотири замовних убивства та кілька замахів.

Національна поліція передала до суду кримінальну справу проти групи з семи осіб, яким закидають щонайменше чотири замовних вбивства та кілька замахів на вбивство.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокуратури.

Банду, яку будуть судити, вважають винною у вбивстві Аміни Окуєвої (жовтень 2017 року), директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року) і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року).

"Учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ «Капарол», директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців. Окрім того, вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Замовники вбивств та замахів знаходяться у розшуку.

Кіллерів будуть судити за створення та участь в злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч.2 ст.115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції "Глеваха" Київської області розстріляли автомобіль, у якому знаходилися Аміна Окуєва й її чоловік Адам Осмаєв. Окуєва загинула, Осмаєв отримав поранення ноги.

На початку 2020 року поліція затримала людину, чиї біологічні зразки збіглися з ДНК, знайденим на автоматі біля місця злочину. Як виявилося, його підозрювали в причетності до кількох інших гучних вбивств, зокрема директора Caparol Павла Зможного і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.

Аміна Окуєва, уродженка Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командував її чоловік Адам Осмаєв.