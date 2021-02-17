Кулеба відреагував на участь Кравчука в ефірі російського телеканалу

Історичний статус глави української делегації в мінській ТКГ Леоніда Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим чиновникам, в тому числі з'являтися в різних ефірах.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи появу Кравчука в ток-шоу пропагандистського російського каналу з ватажком контрольованих Росією бойовиків Денисом Пушиліним, передає Ліга.НЕТ.

Кулеба зазначив, що Кравчук є першим президентом, дуже гідно представляє Україну в ТКГ, недавно виступав на Радбезі ООН - і питань до його патріотичності і принциповості бути не може.

"Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якій посадовій особі, в тому числі під час різних телеефірів", - пояснив глава МЗС.

Кулеба додав, що сам не бере участі в подібних пропагандистських заходах, і знову підкреслив: сама фігура Кравчука дозволяє йому робити трохи більше, ніж іншим.

15 лютого Леонід Кравчук брав участь у ток-шоу на пропагандистському російському каналі. Потім в ефір підключили ватажка терористичний організації ДНР Пушиліна, і Кравчук кілька хвилин поговорив з ним.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович пізніше сказав, що Кравчук доносив українську точку зору до російського населення і його не попереджали заздалегідь про підключення терориста.

Як заявив Кравчук після ефіру, заяви Пушиліна показали, що з Росієюпрактично неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі.