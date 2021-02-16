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Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом

Ковтонюк обурився ручканням з міністром, якого піймали на плагіаті.

Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом
Павел Ковтонюк
Фото: Сергей Нужненко

Колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк звільнився з Київської школи економіки, де останні кілька місяців він керував Центром економіки охорони здоров'я. 

Про це він повідомив у фейсбуці. Разом з ним йде команда приблизно з 10 людей. 

Причиною цього стало спільне фото президента КШЕ, колишнього міністра економіки Тимофія Милованова з міністром освіти Сергієм Шкарлетом.

"У січні цього року Президент KSE опублікував спільне фото з Міністром освіти. Ця ситуація викликала резонанс та дискусії. Щодо нас [команди, яка прийшла з Ковтонюком], то вона загострила питання про етичні переконання та спільні цінності, які дозволять нам рухатися вперед як частині KSE. На жаль, протягом наступних тижнів нам не вдалося домовитися про них. Сьогодні я іду з Київської школи економіки", - написав Ковтонюк.

Раніше він писав, що Шкарлет має зруйновану академічну репутацію через плагіат і не може проводити реформи в сфері освіти, оскільки його політика захищає інтереси старих еліт.

Ковтонюк був заступником міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках. У вересні 2020 року очолив Центр економіки охорони здоров’я, який займається аналітикою, розробкою онлайн-курсів та магістерської програми в сфері охорони здоров'я.

Милованов був міністром економіки з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Після відставки уряду він повернувся на посаду президента Київської школи економіки, а згодом став позаштатним радником голови Офіса президента Андрія Єрмака.

Він брав участь в останньому офіційному візиті президента України Володимира Зеленського до ОАЕ, і на днях відзначився скандальною заявою про те, що "МВФ обкакався", не домовившись з Україною про перший перегляд кредитної програми.

Шкарлет очолює Міносвіти з червня 2020 року.

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