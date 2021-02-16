Фракція "Голос" підготувала подання до КСУ щодо незаконного призначення Шкарлета

Фракція "Голос" підготувала подання до Конституційного суду України щодо незаконного призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Про це з трибуни Верховної Ради аявила нардеп фракції Інна Совсун.

"17 грудня 2020 року в цій залі відбувся злочин. Після голосування за призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета ми з вами на цьому табло побачили цифру 226. Ми всі точно знаємо, що 226 голосів за призначення Шкарлета не було. Що ми як партія «Голос» вже зробили з цим порушенням? Перше: ми звернулися до Офісу Генпрокурора. І я офіційно хочу подякувати генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій за те, що вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета", - сказала Совсун.

Разом з тим, за її словами, не всі держоргани адекватно реагують на те, що сталося.

"У моїх руках відповідь Управління державної охорони, яке каже, що не може надати відеозаписи того, що в цей момент відбувалося в залі парламенту", - пояснила депутат.

Совсун наголосила, що її фракція підготувала конституційне подання, щоб визнати призначення Шкарлета незаконним. Також вона подякувала за допомогу з підготовкою цього подання колегам з двох фракцій - "Європейської Солідарності" та "Батьківщини".

"Звертаюсь до представників всіх партій, до всіх народних депутатів з проханням підписати це конституційне подання. Незалежно від того як ви голосували за це призначення, незалежно від того, чи ви підтримуєте Шкарлета на посаді міністра освіти і науки України чи ні. Бо це подання про те, чи ми вважаємо, що закони мають виконуватися. Тому дуже прошу вашої уваги до цього питання, аби ми Верховною Радою продемонстрували зрештою повагу до закону і необхідність покарання за кнопкодавство", - наголосила Совсун.

Нагадаємо, 17 грудня Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

Після цього фракція "Голос" заявила про кнопкодавство. Як повідомив депутат від фракції Ярослав Железняк, відомо щонайменше про чотири випадки неперсонального голосування.

18 січня Офіс генпрокурора відкрив справу про "кнопкодавство" під час призначення Шкарлета

У грудні минулого року Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за кнопкодавство. За таке рішення проголосував 261 депутат. Також зазначалося, що для фіксації голосування мають забезпечити відеоспостереження. Спікер Ради уповноважений повідомляти про факт неперсонального голосування, після чого він повинен буде доручити лічильній комісії вилучити картку такого депутата і провести голосування повторно.