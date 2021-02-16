Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)
Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
ГоловнаПолітика

Окупована Росією територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більша, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш

Це питання не менше важливе, "ніж визначення сторін конфлікту".

Окупована Росією територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більша, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Окупована Росією територія Донецької та Луганської областей на 1,4 тисячі кв. км більша, ніж зафіксовано у Мінських угодах.

Про це розповів представник української делегації у Тристоронньої контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.

"Ми як і раніше намагаємося з’ясувати у представників Росії, яку ж територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО". Тому що та, яка, за фактом, була захоплена російськими НВФ, на 1400 кв. км більша, ніж зафіксовано у Мінських угодах, і на яку тоді територію поширюються Мінські домовленості - залишається незрозумілим", - пояснив журналіст.

За його словами, це питання не менше важливе, "ніж визначення сторін конфлікту".

"Але й тут ми не отримуємо чіткої відповіді, хоч вона й записана у Мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості…", - додав Сергій Гармаш.

Нагадаємо, раніше спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Хайді Грау заявила, що переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також