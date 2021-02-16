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Два міністерства не виконали указ Зеленського щодо оборонних закупівель, - StateWatch

Строки запуску електронних оборонних закупівель переносяться вдруге.

Два міністерства не виконали указ Зеленського щодо оборонних закупівель, - StateWatch
Фото: Минобороны

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень Закону України “Про оборонні закупівлі”.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала виконання рішення РНБО Про пропозиції до проекту бюджету на 2021 рік по статтях із забезпеченням національної безпеки і оборони України, що було введено указом президента України Володимира Зеленського в листопаді минулого року.

Мінстратегпром та Міноборони мали розробити та передати Кабміну для прийняття підзаконні акти для забезпечення планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Однак, жоден нормативний акт на виконання указу президента для впровадження Закону “Про оборонні закупівлі” не був прийнятий.

За даними секретаріату Кабміну протягом грудня-січня Мінстартегпром розсилав на різні міністерства проекти урядових постанов “Питання оборонних закупівель” та “Порядок створення реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів”, однак вони постійно доопрацьовувалися та так і не були винесені на засіданні Кабміну.

"Президент України Володимир Зеленський доручив профільному віце-прем’єру Олегу Уруському 15 лютого запустити ЗУ “Про оборонні закупівлі”, чинність якого була зірвана в січні цього року через відсутність підзаконних актів. Однак тепер можна зробити висновки, що строки запуску електронних оборонних закупівель вдруге переносяться", - резюмував голова StateWatch Гліб Канєвський

Минулого тижня на офіційному сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловостей були оприлюднені цитати Олега Уруського, відповідно до яких відомством для імплементації Закону “Про оборонні закупівлі” розроблено 10 проектів постанов уряду без зазначення, скільки таких проектів було підтримано урядом.

Натомість НАЗК виявило корупціогенні фактори в проектах актів у сфері оборонних закупівель, які були підготовлені спільно Мінстратегпромом та Міноборони.

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