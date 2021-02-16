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Степанов: справа НАБУ погано позначилась на переговорах з виробниками вакцин

Міністр вважає, що Україну підштовхують до російського "Спутника".

Степанов: справа НАБУ погано позначилась на переговорах з виробниками вакцин
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що кримінальна справа про закупівлю китайської вакцини погано позначилась на переговорах з іншими виробниками.

"Україна вже втрачає довіру виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави. У нас і без того досить складні переговори, щоб отримати додаткові дози вакцин. Через брудні інформаційні атаки виробники почали висловлювати небажання подальшої співпраці ", - сказав Степанов на брифінгу у вівторок.

Міністр розцінює такі дії як спробу зриву кампанії з вакцинації в Україні.

"Мова йде про спробу зриву вакцинальної кампанії. А це в свою чергу нам відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують. Моя позиція - не допустить на ринок України російську вакцини", - зазначив Степанов.

Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження для перевірки закупівлі китайської вакцини проти коронавірусу.

Детективи мають перевірити, чи не було зловживань при закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

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