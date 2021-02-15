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Колишнього нардепа будуть судити за аферу з нерухомістю

Державну квартиру на Банковій намагалися продати Спілці жінок України.

Колишнього нардепа будуть судити за аферу з нерухомістю
Фото: СБУ

Національна поліція завершила досудове розслідування та відправила до суду обвинувальний акт у справі про аферу з квартирою на Банковій вулиці.

Як повідомляється на сайті Київської міської прокуратури, судитимуть трьох осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій в м. Києві та намагалися його продати (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Одним з обвинувачених є колишній депутат Верховної Ради.

За версією слідства, приватний нотаріус та двоє адвокатів (один з них - колишній нардеп), використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, незаконно перереєстрували право власності на житлове приміщення на вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

Потім вони намагалися продати його громадській організації.

Квартира, яку намагалися продати, була в оренді Спілки жінок України. 1 жовтня 2019 року колишній депутат в розмові з представниками цієї громадської організації сказав, що вони мають або звільнити квартиру, або заплатити 130 тис. доларів.

Колишнього нардепа затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу квартири.

Зараз квартира знаходиться під арештом і фактично передана Державному управлінню справами.

Імен підозрюваних в повідомленні немає. У 2019 році повідомлялося, що депутат, якого затримали, - це Антон Ружицький, який був членом парламенту в 2005-2007 роках і представляв блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Фото: Facebook / Антон Ружицький

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