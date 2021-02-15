Порошенко вимагає повернути контрснайперські групи та дати ЗСУ право на вогонь у відповідь

«Європейська Солідарність» вимагає повернути підрозділи Збройних Сил України на позиції, з яких вони були відведені у процесі так званого «розведення сил». Про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, експрезидент Петро Порошенко. Він також наголосив, що право відкривати вогонь у відповідь має бути передано керівникам підрозділів, а контрснайперські групи мають негайно повернутися на лінію зіткнення.

«Наші депутати вчора повернулися з лінії зіткнення. Вони шоковані тим, що нашим воїнам в’яжуть руки штрафами за вогонь у відповідь на російські провокації. Ми звертаємося з проханням у День уряду запросити Міністра оборони для того, щоб він прозвітував, яка кількість і на яку суму оштрафовані наші воїни за те, що вони боронять нашу землю», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

«Президент інформував суспільство про 200 днів тиші, створюючи міраж близького миру. Зараз влада визнала, що перемир’я – фікція. Насправді триває війна, гинуть наші воїни. Лише з початку року загинули 13 бійців», – зауважив Порошенко.

«Ми вимагаємо повернути підрозділи на позиції, на яких вони були до відведення протягом року. Так само повернути на лінію зіткнення контрснайперські підрозділи, які злочинно були відведені, забезпечивши їх так, як було два роки тому, необхідною зброєю і набоями. Наші воїни гинуть від снайперського вогню», – констатує Порошенко.

Він закликав також ухвалити необхідні зміни до бюджету для збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям.

«Хотів би також повернутися до питання миротворчої місії з мандатом РБ ООН на лінії зіткнення, на окупованій території, на контрольованій ділянці україно- російського кордону. Свого часу ми це включили в програму дій німецького уряду, і на сьогодні розглянути це треба на РНБО», – зазначив Порошенко.