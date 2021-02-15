Українська делегація підписала в ОАЕ меморандуми та контракти на $3 млрд, - Офіс президента

Йдеться про співпрацю у галузі оборони, аграрній сфері тощо.

Українська делегація підписала в Об’єднаних Арабських Еміратах меморандуми та контракти на суму від трьох мільярдів доларів.

Про це інформує пресслужба президента.

Зокрема, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

Також були підписані документи у галузі оборони, у межах яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.

Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Розглядається також можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій.

Поряд з цим 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.

Як повідомляли, 14-15 лютого президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою з офіційним візитом перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час візиту підписано низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами. Зокрема, “Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд.

Президент Володимир Зеленський охарактеризував відносини України та ОАЕ як "динамічні".