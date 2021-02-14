“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд

Генеральний директор Державного концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв підписав угоди про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Підписання угод відбулося у межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомила пресслужба ОПУ.

Угоди підписані з Tawazun Economic Council та EDGE Group.

Фото: пресслужба ОПУ

Угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

“EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн”, – сказав генеральний і керуючий директор EDGE Його Високоповажність Фейсал Аль Баннаї.

Нагадаємо, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів підписано низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами.

Підписано документи у сфері боротьби з тероризмом, оподаткування, сільського господарства та туризму.