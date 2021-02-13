Шмигаль прокоментував завершення місії МВФ в Україні

Україна продовжує конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у соцмережі Facebook, коментуючи завершення місії МВФ в Україні.

“Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати”, – додав він.

За словами Шмигаль, за час роботи віртуальної місії сторони окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог.

“Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by”, – пояснив прем’єр.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

У рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.