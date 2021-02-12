Компанія "Євротермінал" відкрила перший митно-ліцензійний склад на території Одеського порту

Компанія «Євротермінал» розширює спектр послуг і можливостей для своїх клієнтів. На території вантажного комплексу ТОВ «Євротермінал», у межах міжнародного пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт», побудовано відповідно до вимог усіх норм законодавства і відкрито митний склад (згідно з Наказом Міністерства юстиції України від серпня 2012 року - митно-ліцензійний склад, або МЛС).

- Ми пропонуємо новий вид послуг - послуги МЛС, - прокоментував генеральний директор компанії "Євротермінал" Олександр Ейсмонт, - тепер у наших клієнтів і клієнтів Одеського порту з'явилась можливість зберігати вантажі, що перебувають під митним контролем у режимі МЛС, що, у свою чергу, дозволяє вирішувати такі завдання, як:

• робота з консолідованими вантажами,

• можливість застосування в роботі договорів консигнації,

• розміщення іноземних вантажів на митному складі зі збереженням статусу іноземних товарів на період зберігання,

• можливість формувати та готувати до відправлення малі партії товарів, розміщені на митному складі, а також інші операції, передбачені митним законодавством України.

Як відзначають вантажовідправники, зберігання вантажів на території МЛС Сухого порту позитивно позначиться на вартості доставки не тільки завдяки відсутності митних зборів, але і за рахунок оптимізації витрат на сервісні послуги. Особливо актуально це для збірних вантажів, коли накопичення, формування і митне оформлення партії відбувається в межах одного складу мультимодального центру «Євротермінал».