"Нафтогаз" на 20% підвищив ціну газу для постачальників тепла в січні

НАК "Нафтогаз України" підвищив вартість газу для виробників теплової енергії в січні на 20,1% - до 7 331,45 грн/тис. куб. м.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У січні 2021 року оптова ціна на природний газ для виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 7,33 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", - сказано в повідомленні.

Водночас у НАК зазначили, що підписаний 9 лютого меморандум про взаєморозуміння у сфері централізованого теплопостачання з урядом, регулятором і мерами міст передбачає надання тепловикам відстрочення до 30 вересня 2021 року платежу на різницю між ринковою та фактичною ціною газу.

Сторони також мають визначити джерело компенсації для тепловиків цієї різниці в тарифах, і це будуть не місцеві бюджети.

6 лютого на сайті "Газ Правда" була розміщена інформація про те, що понад 20 газопостачальних компаній знизили січневу ціну, встановивши її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр. При тому, що в січні вартість газу в більшості зазначених компаній перевищувала 9,8 грн за кубометр.

Ще 4 компанії станом на вечір 8 лютого встановили на січень ціну, нижчу від граничної, - від 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Натомість одна компанія навпаки підняла січневу ціну кубометра газу на 48 коп. - до 8,58 грн.

За даними джерел LB.ua, ціну газу за січень знизили "на наполегливе прохання" з Офісу президента.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років