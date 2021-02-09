Ціну газ за січень знизили "на наполегливе прохання" з ОП, - джерело

Понад 20 газопостачальних компаній знизили січневу ціну, встановивши її на рівні 6,99 грн за кубометр.

Ціну газу для споживачів за січень постачальники знизили "на наполегливе прохання" з Офісу президента.

Це стало відомо LB.ua від власних джерел.

"Рішення прийнято на наполегливе прохання від ОП", - сказав співрозмовник LB.ua, близький до керівництва "Слуги народу".

Згідно з рішенням уряду, граничну ціну газу для споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр встановлено лише на лютий- березень.

6 лютого на сайті "Газ Правда" була розміщена інформація про те, що понад 20 газопостачальних компаній знизили січневу ціну, встановивши її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр. При тому, що в січні вартість газу в більшості зазначених компаній перевищувала 9,8 грн за кубометр.

Ще 4 компанії станом на вечір 8 лютого встановили на січень ціну, нижчу від граничної, - від 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Натомість одна компанія навпаки підняла січневу ціну кубометра газу на 48 коп. - до 8,58 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років