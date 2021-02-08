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Дослідження: E-commerce продовжує зростати невідомими раніше темпами Актуально

Дослідження: E-commerce продовжує зростати невідомими раніше темпами
Фото: William Iven/Unsplash

Швидкість розвитку сфери електронної комерції б'є рекорди і справді вражає. За оцінками Statista зростання в світі за 2020 рік склав 32%, майже вдвічі перевищивши показник 2019 року - 17,9%.

Однак у виграші виявилися тільки ті компанії, які першими почали розвивати діджитал маркетинг та довели всі процеси до логічного завершення. Сьогодні просування в Інтернет стало основною умовою виживання для бізнесу.

«Але це зовсім не означає, що електронна торгівля візьме верх над оффлайн. За інших рівних користувачі віддають перевагу інтернет-магазинам, які також представлені фізично. Лідерами стануть ті учасники ринку, які візьмуть на озброєння багатоканальні продажу», - вважають в Медіа Група Локомотив (Locomotive Media Group).

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