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IKEA в понеділок відкриє перший магазин в Україні

Магазин "міського формату" розташований в ТРЦ Blockbuster Mall.

IKEA в понеділок відкриє перший магазин в Україні

Шведська компанія IKEA у понеділок, 1 лютого, відкриє перший магазин в Україні, офіційно підтвердивши інформацію, яку 27 січня першим повідомило профільне видання RAU. Він розташований в київському ТРЦ Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери.

Це буде не стандартний гіпермаркет на десятки тисяч квадратних метрів, з якими звичайно асоціюється IKEA, а більш компактний магазин "міського формату" - на 5 тисяч квадратів.

"Магазин міського формату у Києві стане першим магазином ІКЕА у міському форматі  у  регіоні Південно-Східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія і Словенія). Такий формат є частиною нової стратегії компанії, метою якої є стати ближчою до людей у центрі міст та зробити свої рішення та послуги для дому ще доступнішими", - йдеться в пресрелізі компанії.

Нагадаємо, що у травні 2020 року IKEA запустила інтернет-магазин в Україні з пунктами видачі в кількох київських торгових центрах. Попит на товари шведської компанії виявився настільки великим, що компанія в перші ж дні була змушена обмежити можливість оформляти нові замовлення.

IKEA вийшла на український ринок із третьої спроби. Свій перший торговий центр компанія планувала відкрити поруч із Бориспільською трасою у 2006 році. Тоді вона так і не змогла отримати 70 га лісу, оскільки київська влада була проти вирубки дерев. Другу спробу IKEA зробила у 2009-му, коли придбала ділянку площею 60 га в Одеській області. Але вже через рік без пояснення причин оголосила про відхід з України.

У 2013 році IKEA очолила список міжнародних брендів, яких найбільше не вистачає українським споживачам.

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