​Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку сина Януковича

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію Всеукраїнського банку розвитку, який належав старшому сину Віктора Януковича.

На сайті Фонду повідомляється, що 27 січня було подано документи на остаточне закриття банку як юридичної особи.

Виплати гарантованих сум припинено. З часу банкрутства клієнти банку отримали 35,1 млн гривень.

Всеукраїнський банк розвитку працював на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже в 13 разів, але після його втечі Януковича у ВБР виникли проблеми.

У зв'язку із застосуванням Радою Євросоюзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" - Олександра Януковича, зокрема про заморожування активів, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку Нацбанк у вересні 2014 року ухвалив рішення про зарахування банку до категорії проблемних. ВБР надав кілька планів поліпшення показників діяльності банку. Однак вони не передбачали заходів приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства, сказано в повідомленні.

21 грудня 2014 року Національний банк закрив ВБР та згодом відправив його на ліквідацію.