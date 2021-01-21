Фонд гарантування вкладів порахував активи "Аркади"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 січня затвердив ліквідаційну масу банка "Аркада", який збанкрутував в минулому році.

На сайті ФГВФО повідомили, що загальна вартість активів банку - 1 337,9 млн грн, з яких більше мільярда - нерухомість.

Зокрема, на балансі банку перебуває понад 200 га землі для будівництва та ведення сільського господарства біля Києва - в Бучі, Броварах та Михайлівці-Рубежівці. Фонд планує виставити землю на продаж уже цієї весни.

Але основним активом банку є будівля колишнього головного офісу в центрі Києва на Ольгинській вулиці та земельна ділянка під нею. Оціночна вартість цих активів – понад 770 млн грн, тобто 60% вартості усіх активів банку.

Враховуючи, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів сягає 621 млн грн, перспектива їх задоволення фактично залежать від того, чи вдасться банку повернути собі цю будівлю.

Зараз навколо неї тривають суди.

"Основною причиною визнання банку «Аркада» неплатоспроможним свого часу було незаконне виведення цих активів із власності банку. Фонд продовжує боротьбу за ці активи, адже саме від цього залежить вчасний та повний розрахунок з кредиторами банку «Аркада». Ми подали клопотання до суду про накладення арешту на ці об’єкти, щоб унеможливити їх неправомірну передачу третім особам. Але, на жаль, у січні Печерський районний суд Києва відхилив таке клопотання Фонду. Ми продовжимо боротьбу за повернення основних активів банку шляхом визнання недійсності та нікчемності правочинів щодо передання їх в іпотеку третім особам", - розказала Ольга Білай, заступниця директора-розпорядника Фонду.

Нагадаємо, що 10 вересня 2019 року київський забудовник "Будеволюція", пов'язаний з "Аркадою", отримав позику в розмірі 260 млн гривень від колишнього помічника "регіонала" Миколи Злочевського. На забезпечення кредиту банк "Аркада" передав власний офіс (площею 14,1 тис. кв. м) і земельну ділянку під ним (площею 0,53 га). Несвоєчасне обслуговування боргу забудовником дозволило кредитору переоформити на себе право власності на будівлю та землю. Це сталося 21 липня 2020 року, ще через десять днів він передав нерухомість в іпотеку третій особі. У результаті капітал банку впав нижче від нормативного рівня, і НБУ був змушений закрити його.