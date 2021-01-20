Україна збільшила відбір газу зі сховищ до восьмирічного максимуму

Через сильні морози відбір газу з підземних сховищ в Україні збільшився до восьмирічного максимуму.

Про це повідомив перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

"143 млн куб. м газу за добу! Востаннє до подібної позначки ми наближалися вісім років тому - у грудні 2012 року. Тоді із газосховищ за одну добу відібрали 155 мільйонів кубометрів газу", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, що Україна почала нинішній сезон відбору газу з найбільшими за 10 років запасами в сховищах - 28,3 млрд кубометрів.