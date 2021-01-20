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Нардепи володіють криптовалютою на 5,7 мільярда гривень

Найбільшим криптовалютником є Урбанський з "За майбутнє".

Нардепи володіють криптовалютою на 5,7 мільярда гривень
Фото: Макс Требухов

Вартість криптовалюти, яку народні депутати задекларували у 2019 році на сьогодні становить 5,7 млрд гривень, підрахував "Бізнес.Цензор".

Загалом нардепи володіють криптовалютами на $200 млн (за курсами 19 січня: 1 BTC коштував $37,1 тис, Ethereum - $1,415, Bitcoin Cash - $528, Monero - $156, Litecoin - $162).

Найбільшим власником криптовалюти у Верховній Раді є Анатолій Урбанський, депутат з депутатської групи “За Майбутнє”. Урбанський задекларував по 4562 Bitcoin та Bitcoin Cash. Останню криптовалюту він придбав 1 серпня 2017 року за 21,1 млн грн. Коли Анатолій Урбанський придбав Bitcoin - невідомо, але витратив він на це 735 млн грн. З того часу інвестиція нардепа зросла у кілька разів - до 4,45 млрд грн ($160 млн).

Йог брат, помічник керівника Одеської облради, Олександр Урбанський також володіє криптовалютою. Він задекларував 5328 Bitcoin та 5328 Bitcoin Cash, які 19 січня коштували $197,6 млн та $2,8 млн відповідно. Bitcoin Cash він придбав 1 серпня 2017 року за 26,4 млн грн. Покупка 5328 BTC обійшлася йому в 920,4 млн грн. Інвестиція виправдала себе, адже ріст становив більш як в п'ять разів і на 19 січня 2021 року вартість обох криптовалют оцінювалася в 5,651 млрд грн.

Син депутатів з ОПЗЖ Юрія Солода та Наталії Королевської Ростислав Солод, який став депутатом Краматорської міськради від ОПЗЖ, задекларував 185000 одиниць криптовалюти Monero, яка на 19 січня коштувала $28,8 млн (або 813 млн грн). Криптовалюту він придбав в грудні 2015 року за 1,622 млн грн.

Депутат "Слуги народу" Олег Бондаренко задекларував 80 Bitcoin, які він придбав в жовтні 2013 року за 70 тис. грн. Зараз його криптовалюта оцінюється в $2,97 млн, або в 86,7 млн грн. Бондаренко - голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Батько дружини президента - Володимир Кияшко працює помічником Бондаренка на громадських засадах.

Криптовалюти на $2 млн задекларував депутат ОПЗЖ Віктор Чорний. В жовтні 2013 року він придбав 56 Bitcoin за 64000 грн. Зараз його інвестиція зросла до 58 млн грн. Чорний - власник ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", яка надає послуги охорони куму Путіна Віктору Медведчуку та його оточенню.

Депутат Гео Лерос володіє 49 одиницями Bitcoin, які на 19 січня коштували $1,817 млн (51,2 млн грн). Окрім того, йому належить 356 одиниць криптовалюти Ethereum - 356 од на $509 тис (14,3 млн грн).

Слузі народу Дмитру Гуріну належить 42 Bitcoin. Вартість покупки становила - 7,142 млн грн. Зараз його інвестиція оцінюється в 44 млн грн.

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