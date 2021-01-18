Депутати пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до ст. 67 Кодексу законів про працю щодо узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів (№4597).

Текст законопроекту опубліковано на сайті парламенту.

Його авторами є низка депутатів від "Слуги народу", зокрема, голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Пропонується встановити заборону на перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю. Водночас, передбачається вилучити з Кодексу положення про те, що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет міністрів не пізніше, ніж за три місяці може рекомендувати перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством.

Також вилучається положення щодо того, що власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації уряду не пізніше ніж за два місяці видає наказ про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації.

У той же час, в Кодексі залишається положення, згідно з яким у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового, або неробочого.

У Кодексі визначено такі святкові дні: 1 січня - Новий рік; 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 травня - День праці; 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги); 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України; 14 жовтня - День захисника України.

Також вихівдними є дні релігійних свят: 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове; один день (неділя) - Пасха (Великдень); один день (неділя) - Трійця.

Пропонується встановити, що цей закон, у разі його ухвалення, набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету Ради.

Нагадаємо, у травні минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв надати державний статус ісламським святам.

Востаннє впорядкувати свята в Україні намагалися 2017 року, коли Інститут національної пам'яті розробив відповідний законопроєкт. Тоді пропонувалося визначити державне свято як "свято, встановлене в Україні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною незалежності, розвиток державності та суверенітету та які засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій".

Релігійні свята в цьому законопроєкті належали до "традиційних" поруч із такими, як Новий рік, День матері, День батька.