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ЗСУ на Донбасі відпрацювали заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога

Тренування з особовим складом бронегрупи проводяться регулярно.

ЗСУ на Донбасі відпрацювали заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бронегрупа одного з підрозділів мотопіхотної бригади провела навчання в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Під час навчань військові відпрацювали сценарій виходу бронегрупи у заданий район, заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога.

Командир підрозділу на псевдо "Рижик" розповів, що тренування з особовим складом бронегрупи проводяться регулярно, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу. Також щодня відбуваються заняття з індивідуальної та професійної підготовки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Відпрацьовуємо дії бронегрупи в різних ситуаціях, які можуть виникнути під час загострення бойових дій, як в обороні, так і в наступі. Наприклад, висування на підсилення передових позицій, відбиття наступу ворога, перехід в контрнаступ, заняття та утримання нових позицій. Сьогодні мої бійці із завданням впоралися на відмінно, відпрацювали чітко, впевнено та злагоджено. Але це не означає, що тепер можна розслабитись. Хороший воїн ніколи не припиняє самовдосконалюватися в мистецтві війни", - зазначив командир бронегрупи.

Нагадаємо, 14 січня на Донбасі провели тренування протитанкові резерви ЗСУ.

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