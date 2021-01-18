Соцопитуванням довіряють понад 40% українців, - опитування

Рівень довіри до даних соцопитувань за останні роки практично не змінився.

41% українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 21% - не довіряють.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 2020 року

"Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки практично не змінився (в 2019 був 42%, а в 2020-му – 41%). Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +20%, рік тому він дорівнював +21%", - йдеться у повідомленні.

Соціологи відзначають, що рівень довіри до результатів соцопитувань за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004). Потім він залишався відносно стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року.

У 2018 році рівень довіри знизився до 43%.

Нагадаємо, Україна увійшла у п’ятірку найнещасніших країн світу у рейтингу щастя.