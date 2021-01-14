У світовому рейтингу щастя Україна займає п’яте місце з кінця, - опитування

За рік індекс щастя українців упав з 33 до 14%.

Україна увійшла у п’ятірку найнещасніших країн світу. Очолив рейтинг із 41 країни Киргизстан.

Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та Київський міжнародний інститут соціології.

Наприкінці 2020 року кількість щасливих людей в Україні (49%) була більшою за кількість нещасливих (35%). Однак порівняно з минулим роком індекс щастя значно впав - з +33% до +14%.

Загалом у світі 54% опитаних вважають себе щасливими, лише 14% вважають себе нещасними і близько третини (31%) не відносять себе ні до щасливих, ні до нещасних. Відповідно індекс щастя в світі становить 40%.

Найщасливішими країнами виявилися Киргизстан, Казахстан, Еквадор і Колумбія, Азербайджан і Нігерія. Найнещаснішими вважають себе жителі Північної Македонії (-3%), Гани (0%), Гонконгу (7%) і Вірменії (12%).

Як наголошують автори дослідження, ні ступінь економічного розвитку, ні регіон не впливають безпосередньо на рівень відчуття щастя. Не визначають його також ні матеріальні статки, ні війна.

Під час дослідження було опитано 38 709 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено інтерв’ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, або за телефоном, або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.