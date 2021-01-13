Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724) підлягає розформуванню та розділенню на частини.

Підрозділ, який було створено в складі Збройних сил України з волонтерської ініціативи ще 2015 року, припиняє діяльність з березня, повідомляє пресслужба частини на сторінці у Facebook.

Після ліквідації "Аеророзвідки" частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування Об’єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

"Перша пропозиція стосовно ліквідації була скасована міністром оборони як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерства оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в/ч А2724", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/aerorozvidka

Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 "Аеророзвідка" здійснив розробку системи забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", системи відеоспостереження вздовж лінії розмежування на Донбасі та низки безпілотних літальних апаратів роторного типу.

"Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців", - зазначається в повідомленні.

Фото: facebook.com/aerorozvidka

В "Аеророзвідці" додали, що система "Дельта" бере участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., на території України.

"Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом «Нептун»", - наголошують у підрозділі.

Серед останніх досягнень з розробки безпілотних літальних апаратів мультироторного типу - спільні випробування модернізованих боєприпасів розроблених спільно із заводом "Маяк".

"Система відеоспостереження вздовж лінії розмежування була розпочата в січні 2015 року на околицях Донецького аеропорту. Зараз це розгалужена мережа сотень сенсорів, яка збирає докази агресії РФ та є інструментом цілеуказання", - наголосили військові.