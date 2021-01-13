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В Одесі шукають вибухівку у 26 дитсадках

На всі об’єкти прибули вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

В Одесі шукають вибухівку у 26 дитсадках
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесі правоохоронці отримали інформацію про замінування 26 закладів дошкільної освіти, суду та обласної прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.

"Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30", - йдеться в повідомленні.

На всі об’єкти скеровано вибухотехніків, кінологів і слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

Нагадаємо, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитсадка. За даними поліції, вибухнула саморобна петарда. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих вихованців, але згодом з'ясувалося, що незначний опік отримала одна дитина. 

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