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В Одесі у пожежі загинув чоловік

Чоловік загинув у власному будинку.

В Одесі по вулиці Керченська, 31 загорівся двоповерховий житловий будинок, у результаті загинув чоловік.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Одеській області.

"1 січня о 20:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одесі по вулиці Керченська, 31 горить житловий будинок По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили. що горить двоповерховий житловий будинок", – йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі виявлено загиблого 45-річного господаря будинку. Від ДСНС залучалось 8 одиниць пожежної техніки та 31 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у грудні у Херсонській області за добу у пожежах загинуло двоє осіб.

У Полтавській області двоє людей померли внаслідок пожежі у залізничному вагоні.

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