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У перший день нового року окупанти 9 разів порушили тишу на Донбасі

Cтріляли біля Авдіївки, Водяного і Новолуганського.

У перший день нового року окупанти 9 разів порушили тишу на Донбасі
Фото: ukrinform.ua

Протягом минулої доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Російсько-окупаційні війська декілька разів відкривали вогонь в передмісті Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Також з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено «квадрокоптер», який збили наші воїни після перетину лінії розмежування.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя.

Також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використав стрілецьку зброю.

"На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 2 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 29 грудня у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий з Вінниці.

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