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Допомогу родинам померлих від коронавірусу медиків надаватимуть за спрощеною процедурою

Таку допомогу на цей час виплатили родинам 53 медичних працівників.

Допомогу родинам померлих від коронавірусу медиків надаватимуть за спрощеною процедурою
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів від січня планує спростити процес надання допомоги родинам медиків, померлих від коронавірусу.

Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо свобода" міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми бачимо критичну статистику, коли гинуть медики від COVID, факт є. Але є законодавство України, яке говорить, що для того, щоб підтвердити, що це професійне захворювання, тобто нещасний випадок на робочому місці... треба пройти відповідну процедуру. Це Держпраці робить, створюється комісія. В комісію входять медичні працівники. Потім акти. Це по два, по три місяці все відбувається. І, звичайно, якщо навіть сьогодні ми візьмемо, що більше ніж 170 вже такі розслідування пройшли, то тільки 30% підтверджує факт, що захворів медик на робочому місці. Всі інші не підтверджуються. Тобто така ще є ситуація", - розповіла Лазебна.

За її словами, таку допомогу на цей час виплатили родинам 53 медичних працівників.

Міністр зазначила, що в уряді чітко знають заклади, де лікують хворих на коронавірус, і хочуть вивести їх з усієї бюрократичної процедури цих довгих розслідувань.

"Якщо ми знаємо, що ці люди працюють із COVID, якщо стався трагічний випадок загибелі медика, то буде спрощена процедура, просто заклад охорони здоров’я робитиме акт щодо захворювання або смерті на робочому місці і будуть такі акти відразу надходити у фонд. Прибираємо велику комісію Держпраці, профпатологи і так далі, і будемо надавати за спрощеним порядком… Я думаю, що січень піде по новому порядку", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, у травні Рада прирівняла медиків, які померли від COVID-19, до учасників бойових дій. Сім'ї померлих лікарів зможуть отримати 1,5 млн гривень страхових виплат.

У листопаді глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що від початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 258 медичних працівників.

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