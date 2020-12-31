Зеленський ​пояснив затримку з закупівлею вакцин від ковіду "національним егоїзмом" у світі

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна тільки в кінці грудня підписала перший контракт на поставку вакцини від коронавірусу.

Про це він написав у фейсбуці.

Зеленський наголосив, що держава домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.

"Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів. Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це ще один факт. Просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що в Україні вакцина буде у найкоротші терміни - після її офіційної реєстрації в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у США. За його словами, це може статися на початку січня.

"Чому контракт підписаний ще до реєстрації? Так роблять усі країни світу та з усіма вакцинами: контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час", - пояснив президент.

Зеленський додав, що спочатку Україна отримає 1,9 мільйона доз від Sinovac. Це на додачу до 8 мільйонів доз, які будуть отримані через глобальний механізм COVAX. При цьому, ведуться переговори з іншими виробниками, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна.

"Чому це аж настільки складне завдання? Світ і зараз перебуває у тому ж стані надзвичайного спалаху національного егоїзму, який був спровокований ще початком пандемії. Насамперед – своє, інші – потім. Ми це прекрасно розуміємо. Подивіться: усі держави дуже жорстко борються виключно за себе та свій інтерес. Майже не підтверджуючи реальними діями ту солодку риторику про «спільне виконання глобальних завдань», якої було багато у попередні десятиліття. Тож і не дивно, що найбагатші виявились першими у глобальній черзі за вакцинами у світі", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на початку грудня генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що у світі розвивається так званий "вакцинаційний націоналізм" - коли бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу у багатих країнах і задаються питанням, чи будуть і вони вакциновані, і коли.

30 грудня Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

Якщо вакцина не пройде реєстрацію чи матиме ефективність нижче 70%, Україні повернуть гроші.