У Києві ще 1332 людини захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1332 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471. Захворіли:

743 жінки віком від 18 до 99 років

536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв

29 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 24 хлопчика від 1 до 16 років.

Захворів, зокрема, 51 медик", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 22 людини. Усього за період пандемії в столиці 1919 летальних випадків від вірусу.

Одужали за добу 547 людей. Усього коронавірус подолали 39 403 мешканці столиці.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 38 932 ПЛР-тестувань і виявили 9 699 хворих на коронавірус, одужали 11 803 особи.Госпіталізовано 2 704 пацієнти. Зафіксовано 209 пов’язаних із ковідом смертей.