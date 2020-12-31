У Києві ще 1332 людини захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1332 нові випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471.Захворіли:
- 743 жінки віком від 18 до 99 років
- 536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв
- 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 24 хлопчика від 1 до 16 років.
Захворів, зокрема, 51 медик", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 22 людини. Усього за період пандемії в столиці 1919 летальних випадків від вірусу.
Одужали за добу 547 людей. Усього коронавірус подолали 39 403 мешканці столиці.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 38 932 ПЛР-тестувань і виявили 9 699 хворих на коронавірус, одужали 11 803 особи.Госпіталізовано 2 704 пацієнти. Зафіксовано 209 пов’язаних із ковідом смертей.
Учора Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech.