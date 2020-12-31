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У Києві зафіксували ще один температурний рекорд

В ніч на 30 грудня температура повітря не опускалася нижче +4,5°С.

У Києві зафіксували ще один температурний рекорд

У Києві ніч на 30 грудня виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С", - йдеться в повідомленні.

Попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С.

Нагадаємо, минулого року у грудня погода у Києві побила температурний рекорд за 139 років - 15 градусів тепла. За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня.

Минула зима стала найтеплішою за всю історію кліматичних спостережень у Європі. 

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