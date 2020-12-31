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ДСНС попередила про підвищення рівня води на річках Закарпаття

В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву.

ДСНС попередила про підвищення рівня води на річках Закарпаття
Фото: ТСН

Протягом найближчої доби на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"31 грудня - 1 січня на річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні через сильні дощі на заході України відбулися сильні підтоплення. Загинули три людини, підтопило понад 10 тисяч будинків.

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